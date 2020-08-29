Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 08:52 - Kaynak: İHA
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