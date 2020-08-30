Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL