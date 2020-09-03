Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevresi ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 39

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 44

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)