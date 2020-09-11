Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, ülkenin doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 40
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu 38
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 08:52 - Kaynak: İHA
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