Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra batısının iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

Batı Karadeniz, Marmara, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü Hamile olduğunu gizleyen kadın hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeğini çöpe attı Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı         
19:05
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak         
18:48
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim         
16:38
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 09:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei