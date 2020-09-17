Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, İstanbul, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:56 - Kaynak: İHA

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