Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 - İSTANBUL

Yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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