Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

(İHA)