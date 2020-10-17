Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

17.10.2020 09:12
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, kuzey, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 28

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

-İHA-

Yurtta hava durumu

Marmara Bölgesi, Manisa, Düzce, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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