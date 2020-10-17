Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, kuzey, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 28
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
-İHA-
- Kaynak: İHA
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