Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

19.10.2020 09:01
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerler ile Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 - İSTANBUL

Karadeniz, Toroslar, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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