Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

22.10.2020 09:07
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

(İHA)

Yurtta hava durumu

Antalya, Akdeniz, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi         
09:05
Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı         
08:30
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim         
08:17
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi         
23:54
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 09:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei