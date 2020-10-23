Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 23

Trabzon: Az bulutlu ve açık 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

(İHA)