Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

29.10.2020 09:01
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle: Yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle:

Yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu 27

(İHA)

Yurtta hava durumu

İç Anadolu, İstanbul, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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