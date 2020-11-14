Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

14.11.2020 08:59
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19 - İSTANBUL

Kırklareli, Marmara, Edirne, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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