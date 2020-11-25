Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

25.11.2020 09:12
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

(İHA)

Yurtta hava durumu

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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