Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

26.11.2020 09:07
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van'ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van'ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı zamanla az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 20

Bursa: Parçalı zamanla az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13 - İSTANBUL

Yurtta hava durumu

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Hakkari, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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