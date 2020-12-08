Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

08.12.2020 08:56
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın isse genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12

(İHA)

Ege Akdeniz, Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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