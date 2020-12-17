Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

17.12.2020 09:00
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

-İHA-

Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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