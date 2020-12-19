Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

19.12.2020 08:41
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

-İHA-

Batı Karadeniz, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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