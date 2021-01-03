Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 14

Trabzon: Az bulutlu ve açık 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

-İHA-