Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

11.01.2021 08:59
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Marmara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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