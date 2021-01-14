Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu (Yağışların cuma gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 8

(İHA)