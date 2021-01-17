Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

17.01.2021 10:27
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve il geneli aralıklı kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor) 0

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 2

İzmir: Çok bulutlu 2

Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

-İHA-

Antalya, Marmara, Ege, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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