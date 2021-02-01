Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

01.02.2021 09:17
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

-İHA-

Marmara, Antalya, Sakarya, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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