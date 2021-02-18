Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -2

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu 9

Adana: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Parçalı bulutlu 13

Samsun: Parçalı bulutlu 3

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 5

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

-İHA-