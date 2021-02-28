Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

28.02.2021 09:19
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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