Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

09.03.2021 09:08
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu 13

İzmir: Paçalı yer yer çok bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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