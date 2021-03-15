Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL