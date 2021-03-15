Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

15.03.2021 09:07
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler         
09:11
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor         
09:00
İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti         
08:39
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor         
21:55
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei