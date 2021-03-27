Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

27.03.2021 09:27
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı eksi 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 10

(İHA)

Karadeniz, Batman, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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