Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu 25

(İHA)