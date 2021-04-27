Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise ülkenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

(İHA)