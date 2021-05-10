Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 - İSTANBUL