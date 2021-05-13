Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

13.05.2021 09:22
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri sisli ve puslu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

(İHA)

Yurtta hava durumu

Meteoroloji, Hakkari, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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