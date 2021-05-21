Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

21.05.2021 09:17
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak, batıda mevsim normallerinin civarı ve yer yer altında, doğuda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

Yurtta hava durumu

İç Anadolu, Kuzey Ege, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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