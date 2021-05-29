Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve İç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL