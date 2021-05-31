Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

-İHA-