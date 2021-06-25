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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

25.06.2021 09:07
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu 37

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Yurtta hava durumu

Meteoroloji, Mersin, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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