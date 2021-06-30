Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

30.06.2021 09:27
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

-İHA-

Yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kanada'daki rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü! ABD'de asfalt resmen eridi 09:48 Kanada'daki rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü! ABD'de asfalt resmen eridi Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek 09:04 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı 09:02 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı 00:14 İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum

Son Dakika Haberleri
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
09:54 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu
09:34 Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
09:03 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek
09:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
09:01 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
08:51 Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu
08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
08:03 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var         
10:00
Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu         
09:52
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız         
09:03
Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu         
08:52
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 10:05:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement