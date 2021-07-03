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Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor

03.07.2021 07:52
Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde sıcaklıklar azalıyor. İstanbul dahil 10 şehrimize bugün için sarı kodlu uyarı geldi. Gün içinde yer yer sağanak ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, pazar günü için ise Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

Bugünden itibaren ise İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Sinop için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR"

Yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PAZAR GÜNÜNE TURUNCU KODLU UYARI

Pazar günü için Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce şehirlerine turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Adana: Parçalı bulutlu 35
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor

İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor - Son Dakika


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