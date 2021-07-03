Meteoroloji'den İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarı! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

Bugünden itibaren ise İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Sinop için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR"

Yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PAZAR GÜNÜNE TURUNCU KODLU UYARI

Pazar günü için Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce şehirlerine turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: