Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)