Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 40
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43
-İHA-
Kaynak: İHA
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