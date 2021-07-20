Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batılı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri ( Kızılcahamam, Çamlıdere) gök gürültülü sağanak yağışlı 39
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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