Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, ( Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)