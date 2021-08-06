Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

06.08.2021 08:36
Yurtta hava durumu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38

Samsun: Parçalı bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ziya Selçuk'un okulların açılmasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyayı karıştırdı 08:52 Ziya Selçuk'un okulların açılmasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyayı karıştırdı TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti 08:11 TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? 07:31 İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı 02:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi 00:14 Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor 23:30 Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Hakan Sabancı için 20:11 Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Son Dakika Haberleri
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi         
08:39
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
08:01
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı         
07:15
Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor Uyuşturucu parası yüzünden kavga ettiği oğlunu tüfekle vurdu! Öfkeli baba, her yerde aranıyor         
02:04
Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi         
23:32
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı Burak Özdemir'in CZN Burak lakabının hikayesinin altından babasının iş yeri çıktı         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 09:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement