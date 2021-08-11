Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın'ın doğu ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı ve güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimleri ve doğusunda ise 1-3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz'in doğu kıyıları ile ülkemizin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37 - İSTANBUL