Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)