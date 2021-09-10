Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

10.09.2021 08:58
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Artvin çevreleri ile Adana...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Yurtta hava durumu

Akdeniz, Marmara, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız 09:34 Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı 08:59 Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız 08:50 Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi 08:14 Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Kocasının vasiyetini yerine getirdi! 00:54 Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu 00:10 Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı 22:51 Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Bakan Karaismailoğlu'nun 21:31 Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Son Dakika Haberleri
09:34 Kalp rahatsızlığı ve kanser hastalığı olan vatandaşlara bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız
09:18 Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08:58 Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı
08:47 BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık
08:17 ABD'nin Los Angeles şehrinde, okullarda korona aşısı zorunlu hale getirildi
08:13 Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
07:48 Tolga Karel, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
07:39 İstanbul'da yağışın etkili olması ile trafik yoğunluğu oluştu
07:25 Son dakika! Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik, istifasını verdi
07:20 Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı
Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim Şenol Güneş, dev zirvede Nihat Özdemir'e içini döktü: Zaten bırakacaktım, vatan haini ilan edildim         
09:43
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı! 22 Aralık'ta vizyona girecek         
08:53
BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık         
08:47
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
07:20
Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı         
00:47
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar         
23:30
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş         
21:36
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 09:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement