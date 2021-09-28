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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

28.09.2021 08:44
Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21

Erzurum: Az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

-İHA-

Yurtta hava durumu

Karadeniz, İstanbul, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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