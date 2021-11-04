Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı. yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı yer çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

(İHA)